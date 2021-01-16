В Китае за пять дней построили больницу на 1,5 тысяч мест для пациентов с COVID-19

Сейчас аналогичный медцентр возводится в городе Шицзячжуан — административном центре Хэбэя. В провинции зарегистрирована новая вспышка COVID-19. Фото: pixabay

Сейчас аналогичный медцентр возводится в городе Шицзячжуан — административном центре Хэбэя. В провинции зарегистрирована новая вспышка COVID-19. Фото: pixabay

Власти Китайской народной республики (КНР) вновь стали строить временные госпитали для зараженных коронавирусом.

Одной из первых стала больница в городе Наньгун провинции Хэбэй. Местные специалисты возвели медицинские учреждение на полторы тысячи палат за рекордные пять дней. Об этом в субботу, 16 января, пишет ТАСС, ссылаясь на официальное информационное агентство КНР Синьхуа».

В новый стационар поступают жители близлежащих регионов, заразившиеся коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни планируется построить еще шесть подовых больниц. В общей сложности, они рассчитаны на 6,5 тысяч палат. Одна такая палата является помещением площадью 18 кв. м с вентиляцией, отоплением, а также вай-фаем и отдельной ванной комнатой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге больница №33 в Колпино открыла прием пациентов с COVID-19.