Больница №33 в Колпино будет лечить пациентов с COVID-19

Больница №33 в Колпино подготовила койки для пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

Больница №33 в Колпино подготовила койки для пациентов с коронавирусом. Фото: pixabay

В Колпинском районе Петербурга больница №33 начала прием коронавирусных больных. Для пациентов с COVID-19 подготовили более сотни коек.

Как сообщили в Смольном, действующий корпус Городской больницы №33 в Колпино развернул для больных ковидом 110 коек, из них 10 работают как реанимационные. Об этом стало известно по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло онлайн под председательством вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Также к приему пациентов с коронавирусом готовится отделению больницы Святителя Луки. Сейчас там идет масштабные работы по реконструкции. К февралю подготовят 165 коек.

В настоящее время больных с COVID-19 принимает и новый корпус Госпиталя для ветеранов войны, где развернуты 405 коек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный опроверг заявление о поставке в Петербург 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.