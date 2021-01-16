Более 7 тысяч жителей Петербурга старше 60 лет сделали прививки от коронавируса

По состоянию на 16 января в Северной столице прививки от COVID-19 сделали свыше 7 тысяч людей старше 60 лет, находящихся в группе повышенного риска.

В общей сложности, с начала вакцинации инъекции сделали более 21 тысячи петербуржцев, передает пресс-служба городской администрации. В частности, привились 3 656 врачей, 2 954 педагога, 648 социальных работников и 479 сотрудников силовых структур.

Обе фазы вакцинации прошли 3 475 горожан. В пятницу, 15 января, вторую инъекцию сделали 883 пациентам. За все время в Северную столицу поставили 42 тысячи доз «Спутника V». Сейчас власти работают над открытием дополнительных пунктов вакцинации, чтобы ускорить процесс и максимально обезопасить население.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве началась вакцинация от коронавируса предпринимателей и самозанятых.