В Ленобласти ожидаются сильные морозы: температура опустится до -26

Спасатели предупреждают не только о морозах, но также об облачности и гололеде.

В Ленинградской области ожидается похолодание. Уже завра, 17 января, температура воздуха опустится до минус 26 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели предупреждают об облачности и гололеде. Также в области пойдет небольшой снег. В связи с этим спасатели призывают быть осторожнее на дорогах и одеваться по погоде.

Отмечается, что днем будет не так холодно, как ночью. Столбик термометра опустится максимум до минус 15 градусов. Давление меняться сильно не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировано на 10 градусов холоднее нормы 16 января. Кроме этого, ожидается небольшой северо-восточный ветер от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 763 миллиметра ртутного столба.