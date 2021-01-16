В Петербурге умер пресс-секретарь «Гринпис» Евгений Усов

Он работал в российском отделении организации.

Сегодня, 16 января, стало известно о смерти пресс-секретаря российского отделения «Гринпис» Евгения Усова. Об этом сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Усов скончался в пятницу, 15 января, в больнице №40. Журналисту было 59 лет. Перед кончиной он заразился коронавирусом, который и стал причиной госпитализации. Все были уверены, что Усов выкарабкается и сможет полностью восстановиться, но болезнь забрала жизнь пресс-секретаря.

Напоминаем, что Усов работал на природоохранное движение России на протяжении нескольких десятков лет. Также он являлся пресс-секретарем российского отделения «Гринпис».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 7 тысяч жителей Петербурга старше 60 лет сделали прививки от коронавируса.