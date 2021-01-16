В Петербурге умер пресс-секретарь «Гринпис» Евгений Усов

В Петербурге умер пресс-секретарь &#171;Гринпис&#187; Евгений Усов
Усов умер в возрасте 59 лет. Фото: Союз журналистов Петербурга

Он работал в российском отделении организации.

Сегодня, 16 января, стало известно о смерти пресс-секретаря российского отделения «Гринпис» Евгения Усова. Об этом сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Усов скончался в пятницу, 15 января, в больнице №40. Журналисту было 59 лет. Перед кончиной он заразился коронавирусом, который и стал причиной госпитализации. Все были уверены, что Усов выкарабкается и сможет полностью восстановиться, но болезнь забрала жизнь пресс-секретаря.

Напоминаем, что Усов работал на природоохранное движение России на протяжении нескольких десятков лет. Также он являлся пресс-секретарем российского отделения «Гринпис».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 7 тысяч жителей Петербурга старше 60 лет сделали прививки от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гринпис евгений усов пресс-секретарь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Facebook нельзя будет создавать мероприятия в день инаугурации Байдена
Тихвин лидирует по количеству заболевших коронавирусом в Ленобласти
BMW отзывает в России 22 тыс. автомобилей, которые могут неожиданно загореться
Лукашенко признал, что совершал ошибки
В Петербурге умер пресс-секретарь «Гринпис» Евгений Усов
Экономист заявил, что россиян ждут масштабные скидки на еду
В Гатчине вандал раскурочил новогодние украшения
В Никольском ликвидировали коммунальную аварию: без воды оставались 50 зданий