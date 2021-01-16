Лукашенко признал, что совершал ошибки

Лукашенко признал, что совершал ошибки
Лукашенко считает, что все однажды ошибаются. Фото: kremlin.ru

Президент убежден, что речь идет не о системных ошибках и промахах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что действительно совершал ошибки, находясь на высоком посту. Об этом сообщается на сайте политика сегодня, 16 января.

Глава республики отметил, что ошибаются все и он не является исключением. Лукашенко добавил, что речь идет не о системных промахах. Политик заверил, что всегда анализирует свои поступки и старается не повторять одни и те же ошибки.

«И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании»,

— заключил он.

Лукашенко подчеркнул, что не собирается так просто уходить со своего поста. Он полон решительно и уверенности в правильности своих действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко уверен, что митинги в Белоруссии связаны с закрытием границ. Президент считает, что иначе акции протеста закончились бы быстрее.

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