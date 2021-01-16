BMW отзывает в России 22 тыс. автомобилей, которые могут неожиданно загореться

BMW отзывает в России 22 тыс. автомобилей, которые могут неожиданно загореться
Машины нужно отвезти к специалистам для решения проблемы. Фото: unsplash.com

Специалисты должны устранить проблему с проводкой.

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает в России 21,7 тысяч автомобилей. Об этом сообщает Росстандарт.

Известно, что причиной стала проблема с проводкой, обнаруженная в следующих моделях: BMW 3 Series Sedan (E90), Touring (E91), Coupe (E92), Cabrio (F93). Речь идет о машинах, приобретенных в период с 2004 по 2012 годы. Из-за названной неполадки может произойти неожиданное возгорание. Чтобы избежать этого, стоит отвезти автомобиль до ближайшего официального дилера. Там абсолютно бесплатно проблему должны устранить.

Также уточняется, что всех автомобилистов планируют оповестить либо письменно, либо звонком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Toyota отзывает более 210 тыс. автомобилей. Дело в том, что у машин есть проблемы с бензонасосом – дефект может стать причиной возгорания.

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