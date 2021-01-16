В Facebook нельзя будет создавать мероприятия в день инаугурации Байдена

Таким образом соцсеть пытается избежать несанкционированных протестных акций.

Социальная сеть Facebook запретила создавать мероприятия в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Судя по всему, таким образом она пытается избежать организации несанкционированных протестных акций.

Известно, что неважно, о какой стране идет речь. Если человек попытается создать событие в США, оно будет заблокировано. Пользователь должен осознавать, что при повторном нарушении правил социальной сети его аккаунт могут заблокировать.

Напоминаем, что инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Сторонники действующего главы государства Дональда Трампа могут помешать мероприятию и власти делают все, чтобы не допустить этого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа.