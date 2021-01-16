Врач назвал продукт, который не стоит есть при коронавирусе

Грейпфрут при приеме некоторых препаратов есть не стоит. Фото: pixabay

Грейпфрут при приеме некоторых препаратов есть не стоит. Фото: pixabay

Диетолог заявил, что стоит отказаться от грейпфрута.

Диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, какой продукт не стоит употреблять при коронавирусе. Своими рекомендациями она поделилась с сайтом телеканала «Звезда».

Эксперт отметила, что при лечении инфекции не стоит есть грейпфрут. Употребление фрукта может быть опасным, когда человек пьет препараты для снижения уровня холестерина или атеросклероза. Диетолог заявила, что у каждого лекарства есть правила приема, но не все ознакамливаются с ними.

«Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии»,

— рассказала терапевт.

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