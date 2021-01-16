Врач назвал продукт, который не стоит есть при коронавирусе

Врач назвал продукт, который не стоит есть при коронавирусе
Грейпфрут при приеме некоторых препаратов есть не стоит. Фото: pixabay

Диетолог заявил, что стоит отказаться от грейпфрута.

Диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала, какой продукт не стоит употреблять при коронавирусе. Своими рекомендациями она поделилась с сайтом телеканала «Звезда».

Эксперт отметила, что при лечении инфекции не стоит есть грейпфрут. Употребление фрукта может быть опасным, когда человек пьет препараты для снижения уровня холестерина или атеросклероза. Диетолог заявила, что у каждого лекарства есть правила приема, но не все ознакамливаются с ними.

«Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии»,

— рассказала терапевт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны самые популярные продукты среди россиян в новогодние праздники. В десятку самых популярных товаров также вошли лапша быстрого приготовления, лимонады, мандарины, мороженое, круассан с малиной и миндалем, чипсы и яйца.

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