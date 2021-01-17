У Капитолия задержали мужчину с пистолетом и 509 патронами

Полиция Вашингтона возле Капитолия задержала мужчину с заряженным пистолетом. Также при себе у его было фальшивое удостоверение для прохода на инаугурацию новоизбранного президента США Джо Байдена.

По предварительным данным, мужчина приехал в Вашингтон из Вирджинии на своей машине.

У него изъяли пистолет, 509 патронов и дополнительный магазин для перезарядки, а также патроны для дробовика, сообщает CNN.

Мужчину арестовали среди прочих статей за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмом захватили здание капитолия. Конгрессмены прервали заседание, на котором утверждались итоги президентских выборов. В результате беспорядков погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что федеральные прокуроры в США подали ходатайство, в котором заявили, что участники массовых беспорядков в Вашингтоне 6 января планировали убийство должностных лиц, отвечавших за утверждение итогов президентских выборов.