Армейское дерби: СКА сыграет с ЦСКА в Ледовом

В воскресенье, 17 января, СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.
Это четвёртое и последнее «армейское дерби» в сезоне.
На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 62 очка. ЦСКА возглавляет таблицу на Западе с 69 очками.
Матч состоится в Ледовом дворце. Начало – в 18:00 мск.
В последнем матче СКА обыграл ХК «Сочи» со счетом 3:1.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).