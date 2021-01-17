Армейское дерби: СКА сыграет с ЦСКА в Ледовом

Это четвёртое и последнее «армейское дерби» в сезоне. Фото: ХК СКА

Это четвёртое и последнее «армейское дерби» в сезоне. Фото: ХК СКА

В воскресенье, 17 января, СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.

Это четвёртое и последнее «армейское дерби» в сезоне.

На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 62 очка. ЦСКА возглавляет таблицу на Западе с 69 очками.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало – в 18:00 мск.

В последнем матче СКА обыграл ХК «Сочи» со счетом 3:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).