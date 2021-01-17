Американский журналист объяснил, в чем сила русских

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом оказался поражен бесстрашием русских перед пандемией коронавируса и в своей статье для издания National Review попытался объяснить причину такой смелости.

Тененбом отметил, что русские часто нарушают меры безопасности, не соблюдая социальную дистанцию, посещая места массового скопления людей или игнорируя защитные маски. Журналист привел в пример слова одного из жителей Северной столицы, который напомнил, что петербуржцы пережили блокаду, а значит «мы переживем любую чуму».

Американец пришел к выводу, что быть русским — значит руководствоваться надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — подытожил Тененбом. Он также добавил, что, совершив туристическую поездку в Россию, влюбился страну и её жителей.

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