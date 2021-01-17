Американский журналист объяснил, в чем сила русских

Американский журналист объяснил, в чем сила русских
Американский журналист сильно впечатлился тем, что многие россияне не боятся заразиться коронавирусом. Фото: pixabay

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом оказался поражен бесстрашием русских перед пандемией коронавируса и в своей статье для издания National Review попытался объяснить причину такой смелости.

Тененбом отметил, что русские часто нарушают меры безопасности, не соблюдая социальную дистанцию, посещая места массового скопления людей или игнорируя защитные маски. Журналист привел в пример слова одного из жителей Северной столицы, который напомнил, что петербуржцы пережили блокаду, а значит «мы переживем любую чуму».

Американец пришел к выводу, что быть русским — значит руководствоваться надеждами и чувствами, а не логикой и фактами. «Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — подытожил Тененбом. Он также добавил, что, совершив туристическую поездку в Россию, влюбился страну и её жителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые смоделировали развитие COVID-19 в ближайшее десятилетие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
америка журналист Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые из Уханя признались, что были покусаны летучими мышами
В Петербурге таксист высадил пассажирку, а потом догнал её и сорвал с шеи ...
Таяние ледников Антарктики может стать причиной нового ледникового периода
Жители Сертолово начали сбор вещей для пострадавших при пожаре
Стало известно, какая категория россиян может получить 375 тысяч рублей при ...
Американский журналист объяснил, в чем сила русских
«Лахта Центр» превратился в гигантскую сосульку из-за морозов
Средства россиян на счетах Сбербанка рекордно выросли за 2020 год