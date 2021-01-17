Актриса Алена Хмельницкая оказалась на больничной койке с коронавирусом

Российская актриса Алена Хмельницкая, борющаяся с коронавирусной инфекцией, рассказала в своем Instagram, что легла в больницу.

Кинозвезда поспешила успокоить поклонников, объяснив, что с ней все в порядке. Решение о госпитализации, по словам актрисы, было принято, чтобы ускорить процесс выздоровления, а также чтобы Хмельницкая могла круглосуточно находиться под медицинским наблюдением.

О своем состоянии знаменитость ничего не сказала. При этом на видео, сопровождающем публикацию, Хмельницкая, как она выразилась, «расправляется» с помело. Вероятно, самочувствие артистки хорошее, поскольку позволяет ей есть фрукты и оставаться на связи с подписчиками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат петербургского Законодательного Собрания Михаил Амосов попал в больницу с коронавирусом, хотя недавно сделал прививку «Спутником V».