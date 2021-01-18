Беглов и Макаров возложили цветы к монументу защитникам Ленинграда

Беглов и Макаров возложили цветы к монументу защитникам Ленинграда
Александр Беглов и Вячеслав Макаров возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петебурга

В понедельник, 18 января, в день 78-й годовщины прорыва блокады Ленинграда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров возложили цветы к мемориалу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

После торжественной церемонии в Памятном зале музейного комплекса монумента состоялась встреча политиков с ветеранами и блокадниками. Беглов напомнил, что именно к опыту и геройским подвигам старших поколений во время войны обращаются сегодня во время трудных ситуаций. Градоначальник сравнил оперативное строительство нового корпуса Госпиталя ветеранов войн со строительством железной дороги вдоль берега Ладоги после прорыва блокады — её успели возвести за 17 дней.

Помимо прочего, гостям встречи в Памятном зале представили выставку скульптур «Лики войны и мира», куда вошли предметы искусства 1940-2000-х годов, посвященные теме войны и мира. Большинство из них экспонируются впервые.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с днем прорыва блокады поздравила жителей Петербурга спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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