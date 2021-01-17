Петербуржцев поздравила Матвиенко с Днем прорыва блокады Ленинграда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свои слова поздравления петербуржцам в связи с наступающим Днем прорыва блокады Ленинграда.

Текст письма появился на сайте Смольного в воскресенье, 17 января. Политик напомнила жителям Северной столицы, что в этом году исполняется 78 лет со дня события.

«Дата 18 января 1943 года навсегда вошла в историю России как пример беззаветной любви в Отчизне, величайшей стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев», – говорится в тексте поздравления.

Кроме этого, Валентина Матвиенко процитировала строки известной поэтессы Ольги Берггольц из «Февральского дневника».

«Сегодня мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград. Вечная слава героям города на Неве», – добавила Спикер Совета Федерации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцев повезли в Ленобласть бесплатные «Лыжные стрелы».