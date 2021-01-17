Петербуржцев повезли в Ленобласть бесплатные «Лыжные стрелы»

Поезда будут отправляться в Шапки и Орехово три раза в январе и марте и четыре раза - в феврале. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Поезда будут отправляться в Шапки и Орехово три раза в январе и марте и четыре раза - в феврале. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В воскресенье, 17 января, с Московского и Финляндского вокзалов Северной столицы отправились в поселки Шапки и Орехово первые «Лыжные стрелы» — бесплатные электрички для лыжников.

Эти поезда отвозят жителей Санкт-Петербурга на снежные трассы в Ленинградской области, где можно кататься на беговых лыжах или заниматься скандинавской ходьбой. «Лыжные стрелы» отправляются в Шапки и Орехово 17, 23 и 31 января; 7, 14, 20 и 28 февраля, а также 6, 14 и 20 марта.

Для лыжников в поселках есть маршруты протяженностью 5, 10 и 15 километров. Для любителей скандинавской ходьбы оборудованы специальные пешеходные дорожки. Получить бесплатные билеты на «Лыжные стрелы» можно, обратившись в отделы физической культуры и спорта районных администраций.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по городам Ленобласти промчится «Поезд Победы».