Подростка, убившего мать и дядю в квартире на Шаумяна, отправили под стражу

Несовершеннолетнему жителю Северной столицы, который во время ссоры зарезал своих мать и дядю, предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

По данным объединенной пресс-службы петербургских судов, 16 января подросток, находясь у себя дома, в ходе ссоры с дядей взял кухонный нож и нанес мужчине не менее 16 ударов в область груди, живота и спины, что привело к мгновенной смерти пострадавшего. После этого несовершеннолетний напал на мать и также нанес ей не менее 20 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте происшествия.

В тот же день преступника признали виновным. Сторона обвинения попросила заключить подростка под стражу, поскольку в ином случае он может попытаться скрыться от полиции. Кроме того, злоумышленник не имеет места работы и злоупотребляет спиртным, а также имеет отрицательную характеристику по месту жительства, поэтому может продолжить преступную деятельность.

Подросток признал свою вину, однако возражал против заключения под стражу, заявив, что не намерен скрываться от правосудия и совершать преступления. Его защитник настаивал на домашнем аресте. Суд, между тем, встал на сторону обвинения — убийца пробудет под стражей до 15 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трупы обнаружил отчим подростка.