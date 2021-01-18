Главой комитета по социальной защите населения Ленобласти временно станет Анастасия Толмачева

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил на пост главы комитета по социальной защите населения региона Александру Толмачеву.

Она приступит к выполнению своих обязанностей в комитете со вторника, 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Анастасия Толмачева на неопределенный промежуток времени заменит Светлану Шлемову, которая в настоящее время находится на больничном — она проходит реабилитацию после автомобильной аварии.

Ранее Толмачева занимала должность заместителя главы комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Комитета информатизации и связи Казарин может стать вице-губернатором Петербурга.