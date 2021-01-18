Главой комитета по социальной защите населения Ленобласти временно станет Анастасия Толмачева

Главой комитета по социальной защите населения Ленобласти временно станет Анастасия Толмачева
Анастасия Толмачева временно возглавит комитет по социальной защите населения Ленобласти. Фото: правительство Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил на пост главы комитета по социальной защите населения региона Александру Толмачеву.

Она приступит к выполнению своих обязанностей в комитете со вторника, 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Анастасия Толмачева на неопределенный промежуток времени заменит Светлану Шлемову, которая в настоящее время находится на больничном — она проходит реабилитацию после автомобильной аварии.

Ранее Толмачева занимала должность заместителя главы комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Комитета информатизации и связи Казарин может стать вице-губернатором Петербурга.

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