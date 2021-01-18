Глава МИД Германии потребовал немедленно освободить Навального

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. Фото: скриншот Instagram

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Министр призвал отпустить политика.

В воскресенье, 17 января, Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток по иску ФСИН. 29 января ожидается слушание по замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

«Задержание Алексея Навального совершенно необъяснимо. К его делу необходимо применить принципы верховенства закона и защиты гражданских прав, которым Россия обязана следовать, исходя из Конституции и международных обязательств. Он должен быть немедленно освобожден», — передает Twitter немецкого МИД.

С призывом освободить политика уже выступили Госдеп США, глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры и главы МИД ряда европейских стран, включая Финляндию.

В то же время российский МИД посоветовал западу заниматься своими внутренними проблемами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках.