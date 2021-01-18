Объем российского фэшн-рынка в 2020 году сократился на 25%

Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили дополнительный приток более 15 млн новых покупателей в онлайн-магазины - это только те люди, которые впервые сделали заказ онлайн во время действия ограничений. Фото: Pixabay

Пандемия и ограничительные меры в России обеспечили дополнительный приток более 15 млн новых покупателей в онлайн-магазины - это только те люди, которые впервые сделали заказ онлайн во время действия ограничений. Фото: Pixabay

Генеральный директор Fashion Consulting Group (FCG)Анна Лебсак-Клейманс заявила, что в 2020 году российский рынок модной одежды сократился на 20-25% до 1,7-1,8 триллиона рублей.

Для сравнения, в 2019 году объем отечественного рынка мода составлял 2,29 трлн рублей. Напротив, онлайн-продажи во время пандемии в 2020 году увеличились на треть, достигнув 445,7 миллиардов рублей, передает слова эксперта ТАСС в понедельник, 18 января. По прогнозам, в 2021 году этот сегмент достигнет 645,7 млрд рублей. Интернет в ближайшие годы станет ведущим каналом продаж.

Лебсак-Клейманс отметила, что в целом ситуация на фэшн-рынке в России соответствует глобальным трендам. При оптимистичном развитии событии, полагает глава FCG, отрасль восстановится к осени 2023 года. В противном случае этот процесс может растянуться до 2025 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году россиянам одобрили рекордное число ипотек.