После схода лавины в Домбае нашли четверых живых людей

После схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае Карачаево-Черкесии нашли четыре человека, которые ранее не выходили на связь.

«Ранее четыре гражданина, которые, по информации родственников, не выходили на связь, в итоге были найдены», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по региону Антон Шахбазян. Видео его обращения опубликовано в Instagram.

Лавина сошла в понедельник, 18 января в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара. Сообщалось, что под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Позже поступила информация, что после схода лавины в Домбае спаслись шесть человек, один человек погиб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай лавина сошла на трассу. Под завалами снега могут находиться люди. По предварительной информации, на месте происшествия могли находиться четыре человек.