Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости Covid-19 в России к лету

На эпидемический процесс влияет много факторов, в числе которых и погода, и соблюдение население мер профилактики инфекции. Фото: pixabay.com

На эпидемический процесс влияет много факторов, в числе которых и погода, и соблюдение население мер профилактики инфекции. Фото: pixabay.com

Показатели заболеваемости коронавирусом в России к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или более низкого уровня. Об этом рассказал замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в начале весны заболеваемость может снова возрасти, но не так, как осенью прошлого года. Она отметила, что такие скачки характерны для сезонных инфекций, а Covid-19, видимо, можно будет отнести к таким заболеваниям.

Как сообщили «РИА Новости», в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью. Однако Пшеничная все же рекомендовала соблюдать правила санитарной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как определить коронавирус по глазам. О заболевании могут свидетельствовать воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь.