Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости Covid-19 в России к лету

Показатели заболеваемости коронавирусом в России к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или более низкого уровня. Об этом рассказал замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, в начале весны заболеваемость может снова возрасти, но не так, как осенью прошлого года. Она отметила, что такие скачки характерны для сезонных инфекций, а Covid-19, видимо, можно будет отнести к таким заболеваниям.
Как сообщили «РИА Новости», в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью. Однако Пшеничная все же рекомендовала соблюдать правила санитарной защиты.
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