Работавшие с COVID-19 медики смогут досрочно выйти на пенсию

Работающие с коронавирусом медики смогут раньше выйти на пенсию. Фото: комитет по здравоохранению

Работающие с коронавирусом медики смогут раньше выйти на пенсию. Фото: комитет по здравоохранению

Медики, которым довелось поработать с зараженными COVID-19 пациентами, могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию.

Об этом сообщила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. По ее словам, сейчас время работы врачей с ковид-инфицированными пациентами подсчитывается по-другому: один месяц работы с больными COVID-19 равняется обычным трем месяцам.

Сенатор отметила, что именно по этой причине борющиеся с коронавирусом медики войдут в категорию россиян с правом выйти на пенсию раньше срока, передает НСН.

Также Кусайко отметила, что медицинским сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Размер выплаты в таком случае может доходить до 375 тыс. рублей.

Кроме того, при наличии определенного профессионального стажа врачи смогут приватизировать жилье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти медикам удвоят выплаты за работу с Covid-19 в праздники.