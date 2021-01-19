В Заозерье восстановят часовню XVIII века

В Заозерье восстановят часовню XVIII века
Часовню в Запорожье восстановят к концу 2021 года. Фото: администрация Ленобласти

В Подпорожском районе Ленобласти реставраторы приступили к восстановлению деревянной часовни Петра и Павла XVIII века. Исторический объект находится в деревне Заозерье.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, реставраторам удалось сохранить значительную часть исторического сруба часовни. Работы по реставрации начались в декабре минувшего года.

Специалисты уже разобрали часовню для проведения поэлементной дефектовки конструкций. Сейчас постройку заново собирают, сохраняя более половины исторического сруба — цельных горизонтальных рядов бревен, которые укладываются перпендикулярно друг к другу.

Реставраторы планируют завершить работы к концу этого года. Ленобласть выделила на восстановление исторической постройки 13,4 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что холдинг Setl Group отреставрирует канатный цех с водонапорной башней на Васильевском острове.

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