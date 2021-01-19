Петербурженке вернули кота, сбежавшего пять месяцев назад в аэропорту под Ярославлем

Кот по кличке Кузя, который летом прошлого года сбежал из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области, нашелся спустя пять месяцев. В ближайшее время его заберут хозяева из Петербурга

Кота нашел сотрудник аэропорта спустя почти полгода. Животное заметили на крышке беседки дома. Его хозяева предположили, что из-за морозов питомец решил пойти к людям

Как сообщили РИА Новости, бабушка владельцев уже съездила и забрала животное. Сейчас Кузя снова гостит в Ростове и ждет свою хозяйку.

Напомним, инцидент произошел 17 августа 2020 года в самолете, который должен был отправиться рейсом Ярославль — Петербург.

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