Несколько домов в Купчино остались без отопления из-за аварии

Почти два десятка домов в Купчино останутся без отопления и горячей воды. Вернуть тепло в дома обещают ранним утром в среду, 20 января.

Об этом сообщает администрация Фрунзенского района в соцсети «ВКонтакте». Как стало известно, отопление и горячую воду отключили из-за аварии на трубопроводе на улице Пражской. Подающий трубопровод отключили с 11 утра 19 января.

Без тепла остались жители улицы Пражской: дома 14, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 7 корпус 4, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 11, 8, 10, 3, 5. Отключение коснется и женской консультации №19, школы №236, поликлиники №19. Кроме того, под отключение попали дома 64, 66 к1, 66 к2, 66 к3, 72к1 по Бухарестской улице и детский сад №117.

Последствия аварии планируется устранить к 7 утра среды, 20 января.

«Мы приносим извинения за временные неудобства. Специалисты прилагают максимум усилий чтобы завершить работы раньше указанного срока», — добавили в администрации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителям Колпино вернули отопление.