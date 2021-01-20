ВОЗ зарегистрировала рекордное число смертей от коронавируса за неделю

За прошлую неделю в мире зафиксировали 93 882 смертельных случая от коронавируса. Эта цифра стала самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Рост смертности отмечен во всех шести регионах ВОЗ: Африке, Америке, Юго-Восточной Азии, Европе, Восточном Средиземноморье и Западной части Тихого океана.

Число заболевших за неделю выросло на 4 млн 725 тыс. 25 человек. Это на 6 процентов меньше, чем неделей ранее. В США коронавирусом заразились 2,46 млн человек, в Европе — более 1,6 млн, в Юго-Восточной Азии — более 200 тыс. Снижение составило 2%, 15% и 1% соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние сутки на территории России выявлено 21 734 случая заражения коронавирусом. Как сообщили в оперативно штабе, новые ковид-пациенты зарегистрированы в 85 регионах страны. Из них 2 440 (11,2 %) — без клинических проявлений болезни.