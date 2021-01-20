Матвиенко заявила об отказе России от COVID-паспортов

В России не будут выдавать COVID-паспорта тем, кто прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Власти отказались от подобной идеи.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, вместо паспортов будет другой документ. Он будет электронным.

«Вместо паспортов будет электронный реестр привившихся от коронавируса. «Прививка не станет основанием для установления неравенства прав у граждан», – заявила Валентина Матвиенко.

Кроме этого, спикер добавила, что прививка в России производится на добровольной основе и не дает никаких в последствии дополнительных возможностей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре заявили, что Петербург вошел в лидеры по темпу роста заболевших коронавирусом.