В Роспотребнадзоре заявили, что Петербург вошел в лидеры по темпу роста заболевших коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех субъектах России, кроме Петербурга и Крыма, темп прироста заболеваемости коронавирусом составил менее 1%.

«В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в 7 субъектах стадия снижения, и в 13 — стадия продолжающегося роста», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

«Хороший прогностический знак», — отметила Попова, говоря об общей ситуации с коронавирусом.

В Петербурге зафиксирован 3281 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге 304045 случаев заражения COVID-19. Скончались 8971 человек. Выздоровело 190562 человек. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 21478 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на заседании профильного комитета Морозов заявил, что введение таких паспортов — важное и нужное дело. Однако, по его словам, нужно определиться с тем, кем и как должна быть использована информация, которая будет заноситься в COVID-паспорта.