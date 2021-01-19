В Госдуме поддержали идею создания ковидных паспортов в России

В Госдуме выдвинули предложение о создании COVID-паспортов в России. Идею поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

На заседании профильного комитета Морозов заявил, что введение таких паспортов — важное и нужное дело. Однако, по его словам, нужно определиться с тем, кем и как должна быть использована информация, которая будет заноситься в COVID-паспорта.

Парламентарий отметил, что сейчас в Госдуме эту тему активно обсуждают. По его мнению, что такие паспорта могут содержать сведения, которые пригодились бы медикам и санэпидемслужбам. Также она необходима для чиновников и прочих должностных лиц для принятия управленческих и организационных решений.

Морозов добавил, что при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно выделить вопросы защиты персональных данных и информационных систем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге решили не вводить паспорта вакцинации от коронавируса.