Из горящей гимназии в Невском районе вывели более тысячи учеников

В среду, 20 января, в Невском районе Петербурга десятки спасателей собрались у гимназии, в которой произошел небольшой пожар.

Об этом сообщает петербургское ГУ МЧС России. Как стало известно, оперативные службы получили сообщение о пожаре в учебном учреждении в 11 часов 39 минут. Все произошло в гимназии №513 на улице Латышских стрелков, дом 9, корпус 3.

На месте происшествия от МЧС работали 27 сотрудников ведомства и шесть специальных машин. Было установлено, что возгорание произошло в серверной на первом этаже. Пламя охватило всего полтора квадратных метра. На время ликвидации пожара на улицу вывели 1050 школьников.

С огнем справились за 20 минут. Из-за возгорания здание было обесточено. Информации о возможных пострадавших в результате пожара не поступало.

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