Комитет по информатизации не видит необходимости менять принцип работы портала «Наш Санкт-Петербург»

В комитете по информатизации и связи считают, что анонимных пользователей на портале «Наш Санкт-Петербург» нет.

В ведомстве уверены, что конфиденциальность петербуржцев не влияет на факт существования проблемы или нарушения, а также необходимость их устранения, будь то ремонт дороги, детской площадки или уборка в парадной. Решением этих вопросов в силу своих полномочий занимаются органы власти и подведомственные им государственные организации. А им, как правило, не нужно знать персональные данные пользователей портала «Наш Санкт-Петербург», следует из ответа КИС на запрос Gazeta.SPb.

По данным ведомства, перед тем как направить обращение, гражданин должен указать свои ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, на которые придет код с подтверждением регистрации. Как ранее сообщала Gazeta.SPb, не факт, что все горожане предоставляют достоверную информацию о себе.

Кроме того, добавляют в КИС, на портал передаются все сообщения неаварийного характера, поступившие по телефонам Центра обработки вызовов. В этом случае также нужно назваться, но на ресурсе персональные данные не публикуются. Такие обращения доступны лишь их авторам по уникальным ссылкам.

В ведомстве, однако, отмечают, что информация о проблеме должна быть достоверной и подтвержденной фотографиями. В противном случае модератор ее просто не примет.

В КИС также добавляют, что на портале «Наш Санкт-Петербург» есть возможность авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации на сайте государственных услуг Российской Федерации (ЕСИА).

«Регистрация в ЕСИА требуется для подачи сообщений о нарушениях земельного законодательства (категория «Территория Санкт-Петербурга / Нарушение земельного законодательства / Самовольное занятие земельного участка, незаконное размещение нестационарного объекта на земельном участке, либо летнего кафе, кроме гаражей / гаражных строений», — уточнили в ведомстве.

Что касается изменений и нововведений в работе портала, то, как следует из ответа, они требуют детальной и всесторонней проработки со всеми участниками процесса. А сегодня это наиболее удобный и эффективный инструмент для решения городских и коммунальных проблем и взаимодействия граждан с органами власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Станислав Казарин, председатель комитета по информатизации и связи, продолжит отвечать за эту отрасль, но уже в статусе вице-губернатора.