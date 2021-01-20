В Гатчина продавщица, рискуя собой, пыталась предотвратить кражу

Женщине после этого может понадобиться больничный.

В Ленинградской области задержали мужчину, который пытался обокрасть магазин. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось в одном из магазинов в Гатчине. Продавщица обратила внимание на подозрительного посетителя, который пытался украсть товар. Мужчина после этого повел себя агрессивно: начал ругаться и даже замахнулся на женщину. Продавщица, желая увернуться от удара, потеряла равновесие и упала. После этого женщина получила травмы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана и передали его полицейским. Продавщице с болящей рукой пришлось обратиться в травмпункт.

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