В Гатчина продавщица, рискуя собой, пыталась предотвратить кражу

В Гатчина продавщица, рискуя собой, пыталась предотвратить кражу
Мужчину передали полицейским. Фото: Pixabay

Женщине после этого может понадобиться больничный.

В Ленинградской области задержали мужчину, который пытался обокрасть магазин. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось в одном из магазинов в Гатчине. Продавщица обратила внимание на подозрительного посетителя, который пытался украсть товар. Мужчина после этого повел себя агрессивно: начал ругаться и даже замахнулся на женщину. Продавщица, желая увернуться от удара, потеряла равновесие и упала. После этого женщина получила травмы.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали хулигана и передали его полицейским. Продавщице с болящей рукой пришлось обратиться в травмпункт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейский ударил лопатой по голове бомжа, изрезавшего петербурженку в парадной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гатчина кража росгвардия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Для петербургского метрополитена закупят 320 новых вагонов
Массовое отравление школьников в Подмосковье обернулось уголовным делом
Пятеро силовиков пострадали при ликвидации боевиков в Чечне
В Гатчина продавщица, рискуя собой, пыталась предотвратить кражу
Подруга Началовой рассказала правду о тайном ребенке певицы
В Роспотребнадзоре россиян предупредили о нашествии тараканов
Джо Байден вступил в должность президента США
Назван срок, на который могут посадить Навального по делу «Ив Роше»