В Белом доме рассказали о планах по разговору Байдена и Путина

В Белом доме рассказали о планах по разговору Байдена и Путина
Инаугурация президента США Джозефа Байдена. Фото: скриншот трансляции YouTube

Новоизбранный президент США Джозеф Байден уже в пятницу совершит свой первый звонок в качестве американского лидера. Политик пообщается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом заявила в среду, 20 января, на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС. Кроме этого, на вопрос о возможном диалоге с президентом России Владимиром Путиным она ответила, что информации пока нет.

По словам Псаки, сначала Байден будет совершать звонки со странами-союзницами и партнерами.

«Он чувствует, что важно восстановить эти отношения и обсудить текущие мировые угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся», – пояснила пресс-секретарь.

Что касается звонка в Канаду, то предполагается, что Байден обсудит с Трюдо «важность отношений с Канадой», а также решение по отмене строительства трубопровода из Канады в США.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Джо Байден вступил в должность президента США.

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