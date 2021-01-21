В Оренбургской области четыре человека скончались в ДТП

В Оренбургской области случилось жуткое происшествие. В результате аварии с микроавтобусом скончались четыре человека.

Смертельное столкновение случилось в четверг, 21 января, у поселка Заречье на 26 км автодороги «Обход г. Оренбурга». Как сообщает РЕН ТВ, микроавтобус Ford столкнулся с легковушкой, что привело к смерти участников аварии.

Отмечается, что скончались трое взрослых, а также один несовершеннолетний ребенок.

На данный момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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