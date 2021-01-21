Семь машин столкнулись на Гидротехников и парализовали движение троллейбусов

Серьезная авария случилась в центре Петербурга рано утром. В ДТП столкнулись семь легковых автомобилей Инцидент затруднил движение общественного транспорта.

Авария случилась утром в четверг, 21 января, на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. Об происшествии сообщили местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, столкновение вызвало большую пробку, – автомобили не могут проехать, а также встал общественный транспорт. Пассажирам троллейбуса придется поискать другой способ, чтобы добраться до нужного места.

Отметим, что на данный момент точная причина массовой аварии неизвестна. Также не поступало информации и о пострадавших. К месту инцидента прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о том, что на Коллонтай массовая авария из-за пьяного водителя: есть пострадавший.