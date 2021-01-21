В России за сутки зафиксировали 21 887 новых заражений COVID-19 и 612 смертей

По сведениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 21 января, на территории России за сутки зафиксированы 21 887 новых случаев заражения COVID-19.

При этом у 2 363 (10,8%) пациентов коронавирусная инфекция выявлено активно как у контактных лиц, болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, с начала пандемии в России столкнулись с новым заболеванием 3 655 839 человека. Кроме того, с момента ведения статистики жертвами коронавируса стали 67 832 человека, из них 612 — за последние сутки, что является антирекордным показателем.

К счастью, число выписанных из больниц по выздоровлению граждан на 5 тысяч превышает количество новых случаев заражения. За сутки отправились домой 26 902 человека. В общей сложности, в России зарегистрировано 3 054 218 пациентов, успешно справившихся с коронавирусом .

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки инфекцию подхватили 3 112 человек.