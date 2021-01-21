В Кронштадте появилась первая перехватывающая парковка на 113 мест

Помимо строительства парковки в планах реконструкция Цитадельского шоссе, Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, улицы Адмирала Грейга, а также строительство набережной от КЗС до исторического центра Кронштадта. Проектирование запланировано на 2021-2022 годы, строительство на 2023-2024-й. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Помимо строительства парковки в планах реконструкция Цитадельского шоссе, Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, улицы Адмирала Грейга, а также строительство набережной от КЗС до исторического центра Кронштадта. Проектирование запланировано на 2021-2022 годы, строительство на 2023-2024-й. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В четверг, 21 января, в городе Кронштадт по адресу Кронштадское шоссе, участок 69, напротив пожарной части №46 открылась первая перехватывающая автомобильная парковка, рассчитанная на 113 мест.

На открытии присутствовали председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга Андрей Левакин, глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, депутаты Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Ходосок и Алескандр Ваймер.

Глава района Довганюк отметил важность расположения парковки — она находится на въезде в город, что позволит в высокий туристический сезон разгрузить нагрузку на исторический центр и улично-дорожную сеть в целом. Из 113 машиномест на автостоянке 13 выделены для транспорта инвалидов.

Кроме того, предусмотрена отдельная парковка для велосипедов и самокатов — любой желающий может сменить машину на двухколесный транспорт и добраться до центра города, минуя пробки. Рядом есть и остановка общественного транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, когда на дорогах Петербурга может появиться беспилотный транспорт.