Стройку рядом с треснувшим домом на Двинской временно остановят

Авария в доме №8 на Двинской улице, которую зафиксировали в среду, 20 января, была оперативно устранена. Сейчас жильцы могут спокойно пользоваться газом. А трещины в стенах могли появиться из-за монтажных работ на соседней стройке — ее решили приостановить. Об этом Gazeta.SPb рассказали в администрации Кировского района.

На месте работали сотрудники компании «ПетербургГаз». «Жители ощутили неприятный запах, вызвали службу. Специалисты приехали оперативно и отключили в парадной газ, вели соответствующие работы», — пояснили корреспонденту Gazeta.SPb в администрации Кировского района.

Напомним также, что жильцов дома обеспокоили трещины, появившиеся в стенах здания. Выяснилось, что установленные 14 января маяки порвало. Сотрудники администрации Кировского района также отреагировали на жалобы горожан, однако, по словам нашего собеседника, это никак не связано с утечкой газа.

«Это отдельная история, которая никак не связана с газом. Действительно, поступил сигнал от жителей о том, что углубились трещины. Надо понимать, что это здание старое. Вчера вечером туда выезжали специалисты — сотрудники МЧС, администрации района, жилищного комитета, ГЖИ, прокуратуры и других разных ведомств, которые провели визуальный осмотр. Жильцов при этом не эвакуировали, поскольку угрозы для их проживания нет», — рассказали Gazeta.SPb в администрации Кировского района.

В четверг, 21 января, этот вопрос, по словам нашего собеседника, был рассмотрен на заседании районной КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) — ситуацию взяли на контроль: здание по адресу Двинская улица, 8 дополнительно обследуют, а стройку, которая ведется по соседству, временно остановят.

«Она, вероятно, и стала причиной углубления трещин. Монтажные работы могли повлиять на состояние здания», — предположили в разговоре с корреспондентом GazetaSPb в администрации Кировского района и добавили, что застройщик — ООО СЗ «Страна.78» — пошел навстречу: сотрудники компании, по словам нашего собеседника, также готовы участвовать в обходах и осмотрах как жилых квартир, так и помещений общего пользования, контролировать состояние маячков. Кроме того, будет привлечен и совет дома. Таким образом, граждане получат полную информацию. А о том, как будет проходить ремонт, станет ясно после экспертного заключения. Жильцов просят не тревожиться — речи о внезапном обрушении не идет.