Шри-Ланка открыла границы для туристов из других стран

В Шри-Ланке на сегодняшний день зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно выявляют более 700 новых заражений. Фото: pixabay

В Шри-Ланке на сегодняшний день зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно выявляют более 700 новых заражений. Фото: pixabay

Спустя 10 месяцев локдауна Шри-Ланка вновь готова принимать иностранных туристов при наличии отрицательного теста на COVID-19.

В четверг, по информации СМИ, вернулись к работе оба международных аэропорта Шри-Ланки, обслуживающие коммерческие рейсы. Все путешественники обязаны предоставить по прилету тесты на коронавирус с отрицательными результатами, сделанные не ранее чем за 96 часов до вылета. По прибытии в отель туристов ждет второй тест, а если поездка длится дольше недели, то, спустя семь дней, и третий.

Все путешественники будут жить в специально отведенных гостиницах, — их 55, — отдельно от местных. Местные власти организовали 14 «туристических зон», в пределах которых можно находиться туристам. Кроме того, виза, необходимая для поездки, теперь оформляется только онлайн, а не по прибытию. Также необходимо предварительно забронировать отель, оплатить ПЦР-тесты, которые возьмут по прилету, и страховку в размере 12 долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Катаром и Индией.