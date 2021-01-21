Эксперт заявил о проблеме «катастрофического масштаба» на Украине

Эксперт прогнозирует, что неплатежи станут еще более масштабными. Фото: Pixabay

Эксперт прогнозирует, что неплатежи станут еще более масштабными. Фото: Pixabay

Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко считает, что проблема неплатежей за коммунальные услуги в стране имеет «катастрофические масштабы».

Он отметил, что долги украинцев за услуги ЖКХ на декабрь составляют 66,1 млрд гривен (примерно 172 млрд рублей).

Эксперт прогнозирует, что неплатежи станут еще более масштабными из-за увеличения тарифов на услуги ЖКХ, сообщает издание «Главред».

Скубченко добавил, что власти Украины намерены предпринять только одну меру для решения этой проблемы — ввести закон о выбивании долгов за ЖКХ с населения «по требованию МВФ». Он отмечает, что «это путь в никуда».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывший депутат Рады Евгений Мураев рассказал, в каком случае Украина может перестать существовать. По его словам, такой сценарий развития событий возможен, если нынешний президент Владимир Зеленский сохранит свой пост.