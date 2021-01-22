Утром вспыхнула постройка у храма Святителя Петра на Стачек

Утром вспыхнула постройка у храма Святителя Петра на Стачек
Место пожара. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

В Петербурге ранним утром загорелся постройка на территории храма Святителя Петра, Митрополита Московского. Пламя охватило крышу сооружения.

Возгорание случилось сегодня, 22 января, около 6 часов утра. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пожар разгорелся в расположенной рядом постройке, но сам храм не задел. Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в утреннем пожаре в Купчино погибли два человека.

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Утром вспыхнула постройка у храма Святителя Петра на Стачек