Утром вспыхнула постройка у храма Святителя Петра на Стачек

В Петербурге ранним утром загорелся постройка на территории храма Святителя Петра, Митрополита Московского. Пламя охватило крышу сооружения.

Возгорание случилось сегодня, 22 января, около 6 часов утра. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пожар разгорелся в расположенной рядом постройке, но сам храм не задел. Пожарные оперативно прибыли к месту ЧП.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в утреннем пожаре в Купчино погибли два человека.