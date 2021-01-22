На проспекте Луначарского задержали 24-летнего «закладчика» с 60 граммами наркотиков

На проспекте Луначарского задержали 24-летнего &#171;закладчика&#187; с 60 граммами наркотиков
При обыске в кварире подозреваемого нашли более 20 свертков с наркотиками, упаковочный материал и весы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В среду, 19 января, сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга задержали на проспекте Луначарского 24-летнего уроженца Выборгского района Ленобласти. Стражей правопорядка привлекло подозрительное поведение молодого человека.

Мужчина будто пытался что-то спрятать, но завидев сотрудников патрульно-постовой службы бросился бежать. Его задержали и при личном досмотре обнаружили при себе 10 свёртков с синтетическим наркотиком «Альфа-ПВП» общей массой около 60 граммов. Оказывается, петербуржец делал «закладку» в парадной одного из домов по проспекту Луначарского.

Обыск в квартире преступника показал наличие более 20 свертков с наркотиками, упаковочного материала и весов. Свою жилплощадь на улице Сикейроса молодой человек использовал в качестве склада, где расфасовывал «закладки» для дальнейшего распространения. Он оставлял в укромных местах не только мелкие дозы, но и крупные партии для «оптовиков», которые затем и сами распространяли наркотики.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 3 и 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливается его причастность к другим преступным эпизодам и возможные соучастники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Озерах обнаружили домашнюю плантацию конопли.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
закладчик запрещенные вещества наркотики новости СПб покушение на сбыт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Назначен новый руководитель «Российской национальной библиотеки»
Молодой петербуржец с бутылкой ограбил прохожего и попался полиции
Петербургский рынок могут покинуть сети Ollis и «Две Палочки»
Коммунальные службы Петербурга ликвидируют последствия снегопада в ...
На проспекте Луначарского задержали 24-летнего «закладчика» с 60 ...
Коронавирусом в мире заразились уже более 97 млн человек
Последствия снегопада: в пятницу утром пробки в Петербурге достигли 7 баллов
Утром вспыхнула постройка у храма Святителя Петра на Стачек