Из «Ленты» на Хасанской эвакуировали 200 человек после анонимного звонка

Из магазина вывели сотрудников и посетителей. Фото: скриншот гугл карты

Из магазина вывели сотрудников и посетителей. Фото: скриншот гугл карты

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный сообщил, что заложил в магазине два мешка опасного вещества, «которые сделают свое дело». Проводилась эвакуация.

В четверг, 21 января, правоохранителям поступило сообщение о звонке неизвестного. Мужчина, назвавшись Егором, сообщил о том, что в помещении торгового комплекса «Лента», расположенного на улице Хасанская, заложены два мешка «Гексогена».

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские осмотрели указанное здание, но опасных и взрывчатых устройств не нашли. Из помещения вывели 80 сотрудников и 120 посетителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы «заминировали» гимназию и торговый центр в Петербурге.