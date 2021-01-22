Число вакансий в Петербурге в 2020 году выросло на 17%

Аналитики HeadHunter добавляют, что свыше 70% петербуржцев, согласно результатам опроса, в 2021 году планируют сменить место работы. При этом около 18% работодателей, наоборот, намерены сокращать штат в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников. Фото: pixabay

Аналитики HeadHunter добавляют, что свыше 70% петербуржцев, согласно результатам опроса, в 2021 году планируют сменить место работы. При этом около 18% работодателей, наоборот, намерены сокращать штат в компаниях численностью от 100 до 500 сотрудников. Фото: pixabay

Несмотря на пандемию коронавируса и кризис, в декабре 2020 года число вакансий на рынке труда Северной столицы было на 17% больше, чем в то же время в 2019 году.

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали предложения работодателей и пришли к выводу, что к концу 2020 года возросла потребность в рабочем персонале и госслужащих. Наиболее востребованными по-прежнему остаются продавцы, кассиры и другие специалисты в области торговли. При этом в ресторанной и гостиничной сферах вакансий, наоборот, стало меньше на 16%.

Кроме того, в декабре прошлого года снизилась и активность самих соискателей — в это время петербуржцы искали работу реже, чем в другие месяцы. В среднем, на одно место приходилось восемь претендентов. Между тем, высокая конкуренция между соискателями в начале карьерного пути никуда не исчезла. Аналитики HeadHunter добавляют, что свыше 70% петербуржцев, согласно результатам последнего опроса, в 2021 году планируют сменить место работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых перспективных профессиях в наступившем году по мнению россиян.