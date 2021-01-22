В Петербурге из незаконно занятых помещений выселили сауну, бар и магазин

Сотрудники помогли освободить помещения, которые были заняты незаконно. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники помогли освободить помещения, которые были заняты незаконно. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга за минувшие сутки освободили шесть городских помещений.

Сотрудниками комитета совместно с подведомственным учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» были освобождены объекты нежилого фонда, которые использовались под сауны, бары, офисы и магазины.

Как сообщили в пресс-службе ККИ, сауну обустроили в помещении на проспекте Ударников. Договор аренды с организацией по решению Арбитражного суда был расторгнут, однако помещение так и не освободили. Аналогичная ситуация была выявлена в ходе осмотра помещения на улице Рубинштейна. На цокольном этаже дома располагался бар.

Также сотрудники комитета обнаружили офис и склад в помещении дома-памятника (Дом А. Рожнова) на Гражданской улице, магазин одежды и обуви на улице Декабристов, комиссионный магазин на улице Маяковского. Еще одно помещение площадью более 20 «квадратов» использовалось под жилые цели на 3-й Советской улице.

Требования освободить городские помещения были проигнорированы. Всем пользователи были уведомлены о необходимости добровольного освобождения помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре за неделю ККИ освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу.