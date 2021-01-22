Гендиректор «Феррумленда» отделался условным сроком за хищение более 42 млн рублей

Гендиректор «Феррумленда» отделался условным сроком за хищение более 42 млн рублей
Суд вынес решение по уголовному делу. Фото: pixabay.com

Петродворцовый районный суд вынес решение по уголовному делу гендиректора компании ООО «Феррумленд». Мужчина обвинялся в незаконном присвоении средств.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, специалист в период с 11 февраля по 25 июня 2014 года использовал свое положение для незаконного получения средств. Он договорился с главным инженером компании о фиктивных сделках для перевода денег с счетов «Феррумленда» на счета других компаний, которыми управлял сам.

Далее деньги поступали на юридическое лицо. Именно от него гендиректор и получал средства после обналичивания.

Таким образом, сумма неправомерных сделок составила 42 млн 626 тыс. 759 рублей. По данному делу суд огласил решение. Гендиректора компании приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

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