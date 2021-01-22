Жителей Москвы предупредили об ответственности за участие в акциях 23 января

Жителей Москвы предупредили об ответственности за участие в акциях 23 января
Россиян призвали не поддаваться на провокации. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранительные органы Москвы предупредили жителей столицы об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России по Москве.

Любые несанкционированные акции и провокации будут расцениваться сотрудниками полиции, как угроза общественному порядку. Отмечается, что данные действия будут «немедленно пресекаться».

Кроме этого, полицейские пообещали оперативно реагировать на правонарушения в социальных сетях, где появилось определенное количество призывов о выходе 23 января на несанкционированные митинги.

Также сотрудники органов призвали россиян не поддаваться на провокации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Навальный записал видеообращение из зала суда в отделе полиции. Оппозиционера задержали на 30 суток после прилета из Германии. Он успел записать видеообращение, в котором призвал сторонников к выходу на митинг 23 января.

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