Стройку рядом с треснувшим домом на Двинской улице приостановят — фоторепортаж Gazeta.SPb

Стройку рядом с домом на Двинской улице, 8, где жильцы заметили трещины, приостановят. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Стройку рядом с домом на Двинской улице, 8, где жильцы заметили трещины, приостановят. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

После того как жильцы дома №8 на Двинской улице пожаловались на углубившиеся трещины в стенах, здание осмотрели самые разные специалисты, которые пришли к выводу, что причиной тому могли стать монтажные работы на соседней стройке. Ее в итоге решили приостановить. На месте побывал и фотокорреспондент Gazeta.SPb, который запечатлел место происшествия.

Маячки, которые установили здесь 14 января, по словам местных жителей, порвало. В этом позднее убедились сотрудники МЧС, администрации Кировского района, жилищного комитета, ГЖИ, прокуратуры и других разных ведомств, которые провели визуальный осмотр дома №8 на Двинской улице. Участники заседания районной КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.), которое прошло 21 января, приняли решение дополнительно изучить здание, а стройку рядом с ним — приостановить, поскольку она может являться причиной случившегося. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb рассказали в администрации Кировского района.

Напомним, что застройщиком, возводящим по соседству здание по адресу Двинская улица, 6, является ООО СЗ «Страна 78». Компания, по данным Госстройнадзора, имеет на это законное разрешение. Строители уже выполнили свайное основание здания и частично уложили фундаментную плиту.

По решению оперативного штаба Госстройнадзора застройщик обязан повторно обследовать конструкции дома №8 на Двинской улице и приостановить строительство до выяснения точных причин образования трещин. Обсуждается вопрос о разработке дополнительных проектных решений по предотвращению деформации пострадавшего здания.

Напомним также, что жильцы дома №8 на Двинской улице пожаловались на запах газа. Прибывшие по вызову сотрудники компании «ПетербургГаз» зафиксировали утечку. Авария была оперативно устранена.

История с трещинами в стенах дома для Петербурга не нова. Так, в 2019 году соответствующие жалобы поступили от жильцов дома №16 на площади Восстания. В итоге выяснилось, что все случилось из-за косметического ремонта, который затеял собственник одной из квартир: заметив трещину, он попытался заделать ее своими силами, но лишь усугубил ситуацию — стена стала разрушаться быстрее. Остановить это помог специально разработанный проект.