В Петербурге нашли склад с крадеными вагонными колесами на 5 млн рублей

В ходе обысков сотрудниками полиции при участии Росгвардии найдено более двухсот похищенных колесных пар и другого сопутствующего оборудования: концевые краны, боковые рамы, надрессорные рамки, катушки с кабелями. На некоторых деталях были перебиты идентификационные номера. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В ходе обысков сотрудниками полиции при участии Росгвардии найдено более двухсот похищенных колесных пар и другого сопутствующего оборудования: концевые краны, боковые рамы, надрессорные рамки, катушки с кабелями. На некоторых деталях были перебиты идентификационные номера. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Северной столице полицейские выявили склад с похищенным вагонным оборудованием на общую сумму более 5 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, орудовали трое злоумышленников, один из которых работал инженером материально-технического обеспечения ремонтного предприятия вагонного хозяйства. Воры похищали колёсные пары вагонов под видом ремонта железнодорожных составов, заменяя качественные детали на непригодные. Краденое имущество дельцы планировали сбыть частным собственникам подвижных составов, объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен склад с украденным вагонным оборудованием. Оказалось, что помещением владеет фирма, соучредителем которой является один из подозреваемых. По предварительной оценке, общая стоимость похищенного превышает 5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на железнодорожной станции «Старая Деревня» мужчина попал под поезд.